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Экс-инженеры Google выпустили необычный робот-пылесос в форме куба

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Команда бывших инженеров Google представила революционный робот-пылесос под названием Matic, который обещает перевернуть представление о домашней уборке. Этот квадратный робот, напоминающий персонажа мультфильма WALL-E, оснащен пятью RGB-камерами для навигации, что позволяет ему «видеть» пространство и избегать препятствий, в отличие от традиционных роботов, полагающихся на датчики и лидары.

Создатели Matic, Мехул Нариявала и Навнеет Далал, вложили шестилетний опыт работы над распознаванием лиц и жестов, чтобы робот не только убирал, но и адаптировался к домашним условиям, становясь настоящим помощником. Он может самостоятельно переключаться между режимами пылесоса и швабры, избегая мокрых поверхностей на коврах и реагируя на жесты и команды владельца.

Одной из особенностей Matic является его способность к самообучению и созданию трехмерной карты помещения, что позволяет ему легко маневрировать среди домашнего беспорядка. Робот также может самостоятельно обнаруживать загрязнения и убирать их, учитывая предпочтения хозяев.

С учетом впечатляющих технологических характеристик и привлекательного дизайна, Matic имеет довольно высокую цену — предзаказ можно сделать за $1495 с доставкой в марте 2024 года.

Экс-инженеры Google выпустили необычный робот-пылесос в форме куба

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