Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Samsung обновлением испортила экраны нескольких моделей смартфонов. В Сети сразу после выхода прошивки стали появляться жалобы, что дисплеи телефонов приобрели зелёный оттенок.

Судя по жалобам, проблема затрагивает модели: Galaxy Note 8, Note 9, Note 10 Lite, Galaxy S9, а также другие устройства смартфонов Galaxy.

Экран в аппаратах зеленеет только при низкой яркости, а на средней и максимальной яркости экрана зелёный оттенок пропадает.

Стоит отметить, что подобная проблема недавно была в смартфонах серии Galaxy S20, и ее успешно удалось исправить обновлением.