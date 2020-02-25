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25 марта : вторник

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Экран смартфона Black Shark 3 будет лучше чем в Xiaomi Mi 10

25.02.2020 19:50

После презентации серии Mi 10 компания Xiaomi сосредоточилась на интриге вокруг нового поколения игрового смартфона под брендом Black Shark.
В Сети активно публикуются постеры, посвящённые Black Shark 3 и постепенно раскрывают особенности игрового смартфона.

Презентация китайского аппарата состоится 3 марта и по новым данным в смартфоне компания установит дисплей с частотой обновления 120 и частотой сенсора 270 Гц.

Таким образом, экран Black Shark 3 технически будет превосходить дисплей Xiaomi Mi 10.

Ранее «АСТЕРА» писала, что в игровом смартфоне будет процессор Snapdragon 865, до 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и флеш-накопитель стандарта UFS 3.0.

Помимо этого в смартфоне установят аккумулятор на 5000 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт.

 

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