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Экран iPhone 14 Pro использовали при создании 3D-голограммы

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Новая технология полноцветного трехмерного отображения, использующая экран смартфона, предлагает упрощенный подход к созданию голографических изображений. Она может иметь потенциал для применения в дисплеях дополненной и виртуальной реальности.

Экран iPhone 14 Pro использовали при создании 3D-голограммы

Традиционно для создания голографических изображений требуется когерентный свет лазера. Однако ученые сосредоточились на разработке методов, которые бы минимизировали оптические компоненты и упростили оптические системы.

В данном случае используется технология компьютерной голографии (CGH), которая позволяет использовать только смартфон и пространственный модулятор света для отображения изображений. С помощью разработанного алгоритма можно создавать цветные 3D-изображения, состоящие из двух голографических слоев.

Экран iPhone 14 Pro использовали при создании 3D-голограммы

Для демонстрации работы этой технологии исследователи создали двухслойное полноцветное 3D-изображение. Один слой отображался на экране смартфона iPhone 14 Pro, а второй слой — на пространственном модуляторе света.

Новый подход предполагает пропуск света, отображаемого на экране смартфона, через пространственный модулятор, который способен отображать несколько слоев полноцветного трехмерного изображения.

Ученые продолжают работать над развитием этой технологии, чтобы создавать более крупные 3D-изображения с большим количеством слоев.

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