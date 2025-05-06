Экологи подтвердили: ржавые раки грозят рекам на северо-востоке Колорадо

Сотрудники Colorado Parks and Wildlife подтвердили обнаружение агрессивного инвазивного вида раков — ржавого рака (rusty crayfish) — в реке West Fork Little Thompson в округе Лаример, к югу от города Эстес-Парк. Об этом сообщает MediaNews Group.

Это первый зарегистрированный случай появления ржавого рака в северо-восточной части штата и всего второй — к востоку от Континентального водораздела. Впервые инвазивный вид был замечен 7 апреля пользователем приложения iNaturalist, а затем его присутствие подтвердили ученые с помощью генетического анализа.

Ржавые раки родом из бассейна реки Огайо. Они отличаются крупными размерами, достигая 13 сантиметров в длину, а также характерными ржавыми пятнами на боках и темными кольцами на концах клешней. Этот вид известен своей агрессивностью: ржавые раки вытесняют местные виды, конкурируют с ними за пищу и нарушают экосистемы.

По данным специалистов, с 2009 года ржавые раки были обнаружены в пяти водоемах Колорадо, в том числе в озере Грэнби в августе 2023 года. Предполагается, что распространение инвазивного вида связано с деятельностью рыбаков, использующих их в качестве наживки.

Роберт Уолтерс, руководитель программы по борьбе с инвазивными видами, подчеркнул, что ржавые раки наносят вред водной растительности, которая играет важную роль в размножении и укрытии местных рыб.

В настоящее время специалисты продолжают изучать реку для оценки численности и распространения ржавых раков в регионе.