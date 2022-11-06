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Ефимов: влагозащищенный телефон не нужно охлаждать в холодильнике

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Сейчас премиальные версии смартфонов, а также аппараты среднего уровня защищены от воды и пыли, также на рынке достаточно много смартфонов защищенных от ударов и воды по более высокому классу.
Иногда такие смартфоны активно используют, что приводит к сильному перегреву, и некоторые советуют в таком случае охладить аппарат в воде или в холодильнике.

Руководитель направления по сервису компании «Мегафон» Никита Ефимов не советует так охлаждать смартфон.

Если он перегрелся, то лучше закрыть все приложения, снять с него чехол и не пользоваться устройством, пока оно не остынет.

При резком перепаде температуры в защищенном гаджете может образоваться конденсат, что в дальнейшем приведет к поломке гаджета.

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