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Единая подписка на сервисы Apple One станет доступна во всем мире 30 октября

30.10.2020 17:59

Большой пакет услуг Apple, который объединит такие продукты, как Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade и Apple News Plus, будет запущен завтра, сообщил Bloomberg финансовый директор компании Лука Маэстри.

Apple впервые анонсировала Apple One во время сентябрьского мероприятия , разбив различные уровни, к которым клиенты смогут получить доступ. Люди могут выбрать один из трех уровней пакетов: индивидуальный, семейный и премьер.

Индивидуальный план дает подписчикам Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade и хранилище iCloud (50 ГБ) за 14,95 долларов в месяц. Семейный план увеличивает объем хранилища iCloud до 200 ГБ хранилища iCloud за 19,95 долларов в месяц и добавляет семейный план Apple Music (преимущества Arcade и TV Plus аналогичны индивидуальному плану). План Premier предоставляет подписчикам Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, 2 ТБ хранилища iCloud, Apple News Plus и Apple Fitness Plus за 29,95 долларов в месяц.

Хотя у Fitness Plus нет даты запуска, Маэстри сказал Bloomberg, что компания планирует запустить его в этом квартале. Приложение, которое включает в себя тренировки для йоги, езды на велосипеде, бега, основных и силовых упражнений, а также других видов тренировок, само по себе стоит 9,99 долларов в месяц.

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