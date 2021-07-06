Edifier представила и начала прием заказов на новые полностью беспроводные наушники уровня Hi-Res.

Новинка под названием NeoBuds Pro пока доступна для заказа на площадке коллективного финансирования Indiegogo.

Сейчас наушники доступны по цене 99 долларов, и судя по количеству заказов, проект на Indiegogo считается успешным.

После закрытия приема предварительных заказов, NeoBuds Pro будут стоить 130 долларов. Наушники обещают начать поставлять клиентам уже в конце текущего месяца.

NeoBuds Pro получили активную систему шумоподавления, способную работать с шумами громкостью до 42 дБ.

В наушниках есть по три микрофона и сертификат Hi-Res Audio. Заявлено, что на одном заряде NeoBuds Pro проработают до 6 часов, а футляр позволит зарядить наушники еще три раза.

В новинке реализовали игровой режим, поддержку кодеков, SBC, AAC и LHDC, а также защиту от влаги по стандарту IP54.

В пресс-релизе на сайте Indiegogo указано, что в основе NeoBuds Pro лежит специальный динамический драйвер арматура Knowles. За обработку звука отвечает процессор DSP.