EdgeЦентр: 28,8% россиян защищаются от киберугроз сложными паролями

По данным исследования аналитической компании «EdgeЦентр», 28,8% россиян прилагают усилия для защиты от киберугроз путем использования сложных паролей. Более 27% опрашиваемых также предпочитают оплачивать онлайн-заказы отдельной платежной картой, чтобы предотвратить доступ мошенников к основной карте. Другие методы защиты, применяемые участниками опроса, включают установку определителя номера (20,8%), периодическую смену паролей (18,7%) и заклеивание камеры ноутбука (14%).

Исследование, проведенное в октябре-ноябре текущего года через онлайн-панель, приняло участие более 3,5 тысяч респондентов из разных регионов России.

Участники опроса наиболее беспокоятся о возможности хищения средств с их личных счетов, что указали 45,5% респондентов. 23,9% россиян опасаются кражи персональных данных, 17% беспокоятся о поломке техники, а 16,2% опасаются вмешательства в личную жизнь.

Результаты опроса также показали, что наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются россияне, являются взлом информационных систем и электронной почты (29% опрошенных сообщили об этом), а также потеря доступа к аккаунту и рассылка спама от их имени (26,5%).

В прошлом году количество выявленных кибермошенников выросло на 45% по сравнению с 2021 годом. Правоохранительные органы выявили около 10 тысяч лиц, занимавшихся мошенничеством в сети Интернет или через мобильную связь, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Источник: rbc.ru.