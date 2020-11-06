Судя по отчету Electronic Arts, новая Battlefield 6 выйдет в конце 2021 года

Меню
Поиск

USD/RUB: 78.46 EUR/RUB: 92.12 BTC/USD: 8756.9

6 декабря : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Статьи

Обзоры рынков

Судя по отчету Electronic Arts, новая Battlefield 6 выйдет в конце 2021 года

06.11.2020 14:03

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон сказал сегодня, что следующая игра Battlefield (которая может называться Battlefield 6, а может и не называться) выйдет в праздничный сезон 2021 года. Уилсон сделал комментарии во время звонка аналитиков о доходах EA за второй финансовый квартал (третий календарный квартал), закончившийся 30 сентября.

Он сказал, что весной EA планирует рассказать об игре гораздо больше. Он также сказал, что DICE создает «нашу следующую игру Battlefield с невиданными ранее масштабами. Технические достижения новых консолей [PlayStation 5 и Xbox Series X / S] [позволяют] команде реализовать истинное видение франшизы нового поколения. Мы проводим практическое тестирование игры внутри компании, и команда получает очень положительные отзывы об игре, поскольку мы начали вовлекать наше сообщество».

Блейк Йоргенсен, финансовый директор, добавил в разговоре с аналитиками, что Battlefield и другие игры будут способствовать значительному росту заказов и доходов в 2021 году.

Это все, что они сказали о новой игре, но мы будем ждать новых новостей весной. Battlefield 5 выпущен в ноябре 2018 года.

Отвечая на вопрос, Уилсон сказал, что DICE дали дополнительный год на разработку следующей игры Battlefield, и он отметил, что талант, работающий над игрой, потрясающий, но сложно разрабатывать игры во время пандемии.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги