Судя по отчету Electronic Arts, новая Battlefield 6 выйдет в конце 2021 года

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон сказал сегодня, что следующая игра Battlefield (которая может называться Battlefield 6, а может и не называться) выйдет в праздничный сезон 2021 года. Уилсон сделал комментарии во время звонка аналитиков о доходах EA за второй финансовый квартал (третий календарный квартал), закончившийся 30 сентября.

Он сказал, что весной EA планирует рассказать об игре гораздо больше. Он также сказал, что DICE создает «нашу следующую игру Battlefield с невиданными ранее масштабами. Технические достижения новых консолей [PlayStation 5 и Xbox Series X / S] [позволяют] команде реализовать истинное видение франшизы нового поколения. Мы проводим практическое тестирование игры внутри компании, и команда получает очень положительные отзывы об игре, поскольку мы начали вовлекать наше сообщество».

Блейк Йоргенсен, финансовый директор, добавил в разговоре с аналитиками, что Battlefield и другие игры будут способствовать значительному росту заказов и доходов в 2021 году.

Это все, что они сказали о новой игре, но мы будем ждать новых новостей весной. Battlefield 5 выпущен в ноябре 2018 года.

Отвечая на вопрос, Уилсон сказал, что DICE дали дополнительный год на разработку следующей игры Battlefield, и он отметил, что талант, работающий над игрой, потрясающий, но сложно разрабатывать игры во время пандемии.