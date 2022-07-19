Джейлбрейк для iOS 15 скоро выйдет, утверждают хакеры

Хакерская группа The Odyssey Team объявила о грядущем инструменте для джейлбрейка под названием Cheyote, который впервые будет работать с устройствами под управлением iOS 15.

Поделившись новостью на Reddit, один из разработчиков, участвовавших в инструменте, сказал, что сам по себе джейлбрейк «делает хорошие успехи» и должен быть развернут для сообщества джейлбрейкеров в ближайшем будущем.

Если утверждения верны, это будет означать, что некоторые из последних устройств Apple, такие как серия iPhone 13 и iPad mini 6, впервые смогут быть взломаны, хотя существуют некоторые ограничения, связанные с версиями ОС.

По словам разработчиков, инструмент Cheyote изначально будет работать только с iOS 15.0 до iOS 15.1.1, выпущенной в ноябре прошлого года. Группа заявляет, что продолжит работу над поддержкой версий до iOS 15.4.1, но это, вероятно, займет некоторое время, поскольку Apple значительно усложнила процесс джейлбрейка в последних версиях своей мобильной операционной системы.

Хотя джейлбрейк снимает ограничения и позволяет пользователям устройств iOS изменять программное обеспечение и загружать неопубликованные приложения, это является нарушением лицензионного соглашения Apple с конечным пользователем, с которым соглашается каждый пользователь iOS. Хотя это не является незаконным в Соединенных Штатах, из-за исключения в Законе об авторском праве Digital Millenium, взлом также технически аннулирует гарантийное покрытие устройства.

Игра Apple в кошки-мышки с сообществом джейлбрейкеров продолжается уже более десяти лет, а достижения в области безопасности iOS и дополнительные настройки, встроенные в программное обеспечение Apple, снизили интерес к джейлбрейку в последние годы.