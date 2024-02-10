Dyson представила фен Dyson Supersonic r для волос, который объединяет новые дизайны и технологии, и предлагает идеальный инструмент для профессиональных стилистов и клиентов. Этот фен, созданный по рекомендациям ведущих стилистов, решает проблемы, связанные с традиционными фенами. Весом около 325 граммов и с изогнутой формой «r», он облегчает работу профессионалам в труднодоступных местах, а также снижает риск повреждений.

Фен оснащен новой технологией стримлайн-нагревателя, которая обеспечивает равномерное распределение тепла. Он также использует новую технологию стримлайн-потока для эффективного распределения воздуха без образования горячих точек. Благодаря этому фен обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха, предотвращает повреждение волос и сохраняет их здоровье.

Фен также оснащен мотором Dyson Hyperdymium и датчиками идентификации по радиочастоте (RFID), которые добавляют дополнительные функции. Технология RFID позволяет автоматически контролировать поток воздуха и температуру. Фен компактен и легок, обеспечивая быструю сушку и гладкий результат.

Dyson продолжает разрабатывать инновационные продукты, расширяя свои возможности в области красоты. Их новый фен Dyson Supersonic r Hair Dryer, созданный на основе рекомендаций ведущих стилистов, решает проблемы, связанные с традиционными фенами. Он обеспечивает равномерное распределение тепла и горячего воздуха, предотвращает повреждение волос и имеет компактный и легкий дизайн. Фен будет доступен на рынке с марта месяца.

Источник: gizmochina