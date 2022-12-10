Dyson представила беспроводные наушники Zone с функцией очистки воздуха за $949

Наушники Dyson Zone призваны не только обеспечить качественным звучанием, но и защитить органы дыхания.

Dyson представила наушники Dyson Zone с 11 микрофонами и фильтром для очистки воздуха.

Новинка получила 40 мм неодимовые магниты, систему шумоподавления до 38 дБ и мощный аккумулятор, который в обычном режиме может обеспечить до 50 часов работы при воспроизведении музыки.

Также к наушникам можно присоединить специальную систему фильтрацию воздуха для защиты органов дыхания. В режиме очистки воздуха и прослушивания музыки наушники проработают 4 часа.

Заявлено, что фильтры задерживают 99% частиц размером до 0,1 микрона и очищают воздух от NO2 и SO2. Закачка воздуха происходит за счет компрессоров, встроенных в наушники.

Dyson Zone станут доступны для заказа только в марте 2023 года по цене 949 долларов.