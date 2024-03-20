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Dyson представил умный фен Supersonic Nural с защитой кожи головы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Компания Dyson создала новый фен, который считается самым умным в мире. Он имеет три различных режима, а также специальную насадку для создания кудрей и волн на волосах.

Dyson представил умный фен Supersonic Nural с защитой кожи головы

Особенность этого фена — режим Scalp Protect, который автоматически включается, когда фен приближается к коже головы. Этот режим позволяет снизить температуру до 55 градусов Цельсия, что обеспечивает комфорт и быструю сушку волос.

Фен использует невидимый луч, чтобы определить расстояние между феном и головой. Когда режим Scalp Protect активируется, на конце фена загорается желтый огонек. Цвет огонька зависит от выбранной температуры.

Dyson представил умный фен Supersonic Nural с защитой кожи головы

Этот фен делает процесс сушки волос более простым, безопасным и тихим. Он также имеет режим «Пауза», который автоматически снижает температуру и шум, когда фен не используется.

Когда вы устанавливаете насадку, фен запоминает предыдущие настройки для этой насадки, что делает его использование еще более удобным.

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