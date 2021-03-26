Dyson показал пылесос с лазером для подсветки мельчайшей пыли

Законодатель в мире пылесосов представил новую беспроводную модель с высоким временем автономной работы.

Новинка получила название Dyson V15 Detect, которая технически ничем не отличается от других моделей компании, за исключением специального лазера, который подсвечивает пыль.

По заявлению производителя, лазер установлен под углом 1,5 градуса на высоте 7,2 мм от пола. Таким образом во время уборки можно увидеть даже мельчайшую пыль, которую зачастую не видно на светлых напольных покрытиях.

Dyson V15 Detect также оснастили улучшенными датчиками, которые определяют размер частиц на основе их вибрации.

Еще на пылесосе установили экран, где отображается информация о заряде батареи, выбранном режиме работы и ряд другой информации.