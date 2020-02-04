Dyson может выпустить наушники со встроенным очистителем воздуха

Dyson запатентовала очень необычные беспроводные наушники, которые будут не только воспроизводить аудио, но также чистить для пользователя воздух.

Согласно патентной заявке, в наушниках будет две дужки, одна из которых закреплена перед лицом, и как указано в патенте, через нее пользователю будет поступать очищенный воздух.

Для самой очистки в наушниках установлены высокоскоростные вентиляторы и фильтры. Очищенный воздух поступает к лицу через каналы в дужке.

Пока неизвестно будет ли Dyson выпускать такие наушники, или это очередной патент, который никогда не станет коммерческим.

Стоит отметить, что подобное решение в мире может быть востребованным особенно в Китае.