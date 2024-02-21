Главная » Новости

DxOMark запустил анализ приложений, ускоряющих разряд аккумулятора

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Если вы хотите продлить время работы своего смартфона и увеличить срок службы аккумулятора, рекомендуется ограничить использование этих приложений или использовать их с осторожностью, особенно при длительном использовании без подзарядки.

Тестирование проводилось на смартфонах среднего класса и флагманских устройствах, выпущенных в 2023 году.

Хотя конкретные модели смартфонов не раскрываются, результаты показывают, что SMS является основным потребителем заряда батареи.

Популярные во всем мире мессенджеры и социальные сети, в том числе, те, что принадлежат компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), также сильно разряжают аккумуляторы смартфонов.

Почти все приложения для потокового видео, а также OTT-платформы, такие как Prime Video, Disney, YouTube и Netflix, также могут значительно потреблять заряд батареи.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.