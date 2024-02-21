DxOMark запустил анализ приложений, ускоряющих разряд аккумулятора

Если вы хотите продлить время работы своего смартфона и увеличить срок службы аккумулятора, рекомендуется ограничить использование этих приложений или использовать их с осторожностью, особенно при длительном использовании без подзарядки.

Тестирование проводилось на смартфонах среднего класса и флагманских устройствах, выпущенных в 2023 году.

Хотя конкретные модели смартфонов не раскрываются, результаты показывают, что SMS является основным потребителем заряда батареи.

Популярные во всем мире мессенджеры и социальные сети, в том числе, те, что принадлежат компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), также сильно разряжают аккумуляторы смартфонов.

Почти все приложения для потокового видео, а также OTT-платформы, такие как Prime Video, Disney, YouTube и Netflix, также могут значительно потреблять заряд батареи.