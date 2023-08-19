DxOMark протестировал возможности камеры нового Galaxy Z Flip5

Тесты DxOMark, известного ресурса для оценки качества камер и дисплеев смартфонов, показали, что камера и экран складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5 представляют собой высококачественные компоненты, сравнимые с другими устройствами на рынке.

Камера Samsung Galaxy Z Flip5 была оценена как очень неплохая и выступающая на уровне iPhone 12 Pro, что подтверждает ее способность делать качественные фотографии и видеозаписи.

Что касается дисплея новинки Samsung, он был оценен на 149 баллов, что является вторым результатом в рейтинге экранов среди смартфонов. Это говорит о том, что дисплей Galaxy Z Flip5 имеет высокое качество и хорошую цветопередачу. Панель AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2640 х 1080 пикселей и поддержкой обновления с частотой 120 Гц делает этот смартфон интересным вариантом для любителей качественного отображения на экране.

Важным аспектом также является высокая пиковая яркость экрана Galaxy Z Flip5, которая способствует хорошей видимости на ярком солнце и в условиях яркого освещения. Это делает экран смартфона более удобным для использования в различных ситуациях.