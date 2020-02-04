DxOMark протестировал качество звука в Xiaomi Mi Note 10/CC9 Pro

DxOMark китайский смартфон Xiaomi Mi Note 10 уже тестировали на качество фото, а теперь этот аппарат решили проверить на качество записи звука и его воспроизведения.

Напомним, DxOMark прошлой осенью начала тестировать не только камеры смартфонов, но также их мультимедийные возможности.

Xiaomi Mi Note 10, а он же продается в Китае как Xiaomi CC9 Pro, прошел все стандартные тесты, и как оказалось это далеко не лучший аппарат для записи и воспроизведения звука.

Специалисты понизили балл за отсутствие выраженных басов и один динамик, который на максимальной громкости начинает выдавать небольшие искажения звука.

В общей сложности Mi Note 10 за звук получил 54 балла.