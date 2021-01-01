DxOMark опубликовали рейтинг смартфонов с лучшими селфи-камерами

Специалисты DxOMark назвали лучшие смартфоны для селфи. Как и ожидалось, первое место досталось китайскому флагманскому смартфону от компании Huawei.

Сейчас при выборе смартфона многие обращают внимание не только на возможности основной камеры, но также и фронтальной.

Особо фронтальная камера нужна для активных пользователей социальных сетей. Лучшим аппаратом стал Huawei Mate 40 Pro, который после ряда сложных тестов, получил наибольшее количество баллов.

У него установлена 13 Мп камера с диафрагмой F/2,4, а также с фронтальной стороны смартфона установлен датчик глубины сцены, который позволяет размывать задний фон.

Помимо этого, камера Huawei Mate 40 Pro способна определять несколько человек в кадре и автоматически переключатся в сверхширокоугольный режим.

Фронталка Huawei Mate 40 Pro отлично себя показала в ночном режиме. На втором месте смартфонов для селфи стал Huawei P40, которому уступил только Huawei Nova 6 5G.

В лидерах еще оказались Asus ZenFone 7 Pro, Samsung S20 Ultra 5G и Note20 Ultra 5G с процессорами Exynos.