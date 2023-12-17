DxOMark: камеры Samsung Galaxy S23 FE снимают на уровне Pixel 6 и iPhone 12 Pro

Samsung Galaxy S23 FE, субфлагманский смартфон, прошел тестирование в фотолаборатории DxOMark и получил высокую оценку за свои фото- и видеовозможности. Обзор с результатами теста был опубликован на сайте DxOMark.

В общем зачете смартфон набрал 127 баллов, что сопоставимо с такими топовыми устройствами, как Google Pixel 6, Galaxy Z Flip5 и iPhone 12 Pro. В категории High-End Galaxy S23 FE занял третье место, уступив только Google Pixel 7 и Pixel 7a.

Особенно высоко эксперты оценили видеосъемку на Galaxy S23 FE, за которую смартфон получил 131 балл. Они отметили качественную стабилизацию кадра, сравнимую с другими флагманскими устройствами.

За фотосъемку смартфон получил 124 балла, а за зумирование — 123 балла. Наименьшую оценку (50 баллов) получил портретный режим съемки.

Samsung Galaxy S23 FE поступил в продажу в октябре 2023 года. Он оснащен 6,4-дюймовым OLED-экраном, флагманским процессором Snapdragon 8 Gen1 и 8 ГБ оперативной памяти. В США цена на устройство начинается от $500 (примерно 45 тыс. рублей по текущему курсу на 17 декабря 2023 года).