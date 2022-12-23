DxOMark: Из-за функции Always on Display смартфон разряжается в 3-5 раза быстрее

Эксперты лаборатории DxOMark решили протестировать популярную функцию в смартфонах под названием Always on Display.

Напомним, что данная функция позволяет на заблокированном экране отображать время. Оказалось, что Always on Display хоть и полезна для многих пользователей, но негативно сказывается на аккумуляторе.

В ходе тестирования специалисты установили, что функция Always on Display разряжает смартфоны в три, а иногда и в пять раз быстрее.

Во время тестирования использовались смартфоны iPhone, Google Pixel, Xiaomi и Samsung. Помимо того, что функция быстрее разряжает аккумулятор, она еще приводит и к выгоранию экрана.