Двуногий робот на колесах от LimX Dynamics научился перескакивать барьеры

Китайская компания LimX Dynamics показала своего двуногого робота Tron 1, который был выпущен в прошлом году. Он способен перепрыгивать ограждения, подниматься по лестницам и преодолевать разные препятствия, сохраняя устойчивость.

Робот имеет модульную конструкцию, позволяющую менять «ступни», включая колёса, что делает его подходящим для различных типов местности. Tron 1 может быть полезен в ситуациях, таких как поиск пострадавших в зонах бедствий.

Однако у него существуют ограничения: он способен подниматься по наклонам до 15°, преодолевать препятствия высотой до 15 см и работать в температурном диапазоне от -5 до 40 °C.

Управление роботом осуществляется с дистанционного пульта, также доступны функции программирования и автономного выполнения задач. Размеры Tron 1 составляют 392 × 420 × 845 мм, а вес — 20 кг.

Он оснащён процессором Intel Core-i3 12-го поколения и аккумуляторами, обеспечивающими 2 часа работы. Стандартная версия робота стоит $15 000, а образовательная версия — $30 000.

Источник: 3dnews