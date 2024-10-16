Два комплекта новых наушников Xiaomi можно подключать к одному смартфону

Компания Xiaomi анонсировала свои новые наушники Redmi Buds 6 Youth Edition по цене 139 юаней или 1885 рублей. Наушники уже доступны для предзаказа на сайте JD.com и предлагают хорошие характеристики за свою цену.

Одной из ключевых особенностей является активное шумоподавление, которое блокирует внешние звуки до 42 дБ. Наушники также оснащены двойным микрофоном, что обеспечивает четкость во время звонков.

Redmi Buds 6 Youth Edition представлены в трех цветах: синем, белом и черном.

Качество звука обеспечивается 12,4-мм динамическим блоком с титановым покрытием. Наушники поддерживают кодек AAC для улучшенного звучания. Пользователи могут выбрать один из четырех предустановленных звуковых эффектов или настроить эквалайзер под свои предпочтения.

Время автономной работы составляет 7 часов и до 36 часов с зарядным чехлом. Зарядка происходит через интерфейс Type-C.

Еще одной интересной функцией является возможность подключения двух комплектов наушников к одному телефону одновременно. Эта функция доступна для флагманских моделей Xiaomi, таких, как серии 14, 13, 12 и Redmi K70.