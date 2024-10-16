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Два комплекта новых наушников Xiaomi можно подключать к одному смартфону

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания Xiaomi анонсировала свои новые наушники Redmi Buds 6 Youth Edition по цене 139 юаней или 1885 рублей. Наушники уже доступны для предзаказа на сайте JD.com и предлагают хорошие характеристики за свою цену.

Два комплекта новых наушников Xiaomi можно подключать к одному смартфону

Одной из ключевых особенностей является активное шумоподавление, которое блокирует внешние звуки до 42 дБ. Наушники также оснащены двойным микрофоном, что обеспечивает четкость во время звонков.

Redmi Buds 6 Youth Edition представлены в трех цветах: синем, белом и черном.

Два комплекта новых наушников Xiaomi можно подключать к одному смартфону

Качество звука обеспечивается 12,4-мм динамическим блоком с титановым покрытием. Наушники поддерживают кодек AAC для улучшенного звучания. Пользователи могут выбрать один из четырех предустановленных звуковых эффектов или настроить эквалайзер под свои предпочтения.

Время автономной работы составляет 7 часов и до 36 часов с зарядным чехлом. Зарядка происходит через интерфейс Type-C.

Еще одной интересной функцией является возможность подключения двух комплектов наушников к одному телефону одновременно. Эта функция доступна для флагманских моделей Xiaomi, таких, как серии 14, 13, 12 и Redmi K70.

Два комплекта новых наушников Xiaomi можно подключать к одному смартфону

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