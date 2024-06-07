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Telegram запускает внутреннюю валюту для оплаты услуг в мини-приложениях

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Павел Дуров, основатель Telegram, объявил о появлении новой валюты в мессенджере под названием «звезды». Эта внутренняя валюта может быть использована для оплаты цифровых товаров и услуг в мини-приложениях.

Пользователи могут приобрести «звезды» через систему встроенных покупок в магазинах Apple и Google, а также с помощью бота Premium Bot, который предлагает подписку на Telegram Premium.

Полученные «звезды» можно потратить на различные цифровые продукты, предлагаемые ботами в Telegram. Варианты включают в себя электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх.

Разработчики также смогут обменять «звезды» на Toncoin с использованием платформы Fragment.

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