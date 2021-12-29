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Дуров: Telegram сдержит обещание сохранять конфиденциальность данных своих пользователей

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Павел Дуров в своем Telegram-канале снова напомнил, что Telegram действительно защищает данные пользователей.
Основатель мессенджера Telegram написал, что его система действительно надежная и не передает данные третьим лицам.

Свой пост Дуров посвятил расследованию The Record, в котором доказали, что WhatsApp несмотря на заявления о сквозном шифровании, передает данные пользователей по требованию правительства США.

Павел Дуров отметил, что большинство популярных месседжеров зарегистрированы не территории США, поэтому разработчики вынуждены подчинятся негласным законам правительства этой страны.

Было также добавлено, что сейчас для получения данных пользователя даже не нужно решение суда, правоохранительным органам достаточно только обратится к разработчикам для получения данных.

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