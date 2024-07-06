Дуров: создатели Hamster Kombat готовятся к запуску токена на TON

Известный предприниматель и основатель Telegram, Павел Дуров, поделился своими мыслями о популярной игре Hamster Kombat, в которой игрокам предлагается «тапать» на хомяка для заработка монет.

В своем Telegram-канале Дуров назвал эту игру феноменом и заявил, что ее разработчики планируют скоро выпустить собственный токен.

Дуров отметил, что Hamster Kombat стал интернет-феноменом и за три месяца привлек 239 миллионов пользователей в Telegram.

Ежедневно к игре присоединяются от четырех до пяти миллионов новых игроков, что делает ее самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире. Эта игра о хомяке также является лидером новой волны мини-приложений в Telegram.

По словам Дурова, команда разработчиков Hamster Kombat скоро выпустит свой токен на платформе TON и продемонстрирует преимущества блокчейна сотням миллионов пользователей. Он считает, что наступает новая эра, и мы можем наблюдать этот процесс в реальном времени.