Durabook презентовала прочный планшет R8 с процессорами Intel Core 12-го поколения

Планшетный компьютер основан на новейших процессорах Intel и обладает защитой от падений, пыли и воды.

Durabook Americas показала защищенный планшет R8 Tablet. Это устройство создано для специальных служб, предприятий и использования в экстремальных условиях.

В основе R8 Tablet лежат процессоры от компании Intel, причем планшет получил пассивную систему охлаждения. Могут использоваться чипы Core i5-1230U, Core i7-1250U либо Pentium Gold 8500.

Оперативной памяти в планшетном компьютере устанавливают 8 или 16 ГБ, SSD накопитель от 128 ГБ до 1 ТБ.

В R8 Tablet предлагают 8-дюймовый экран с разрешением 1280х800 пикселей и яркостью до 800 кд/м2. Есть поддержка стилуса и работа в перчатках.

Для планшета также разработали разные модули расширения. Аккумулятор в планшете съёмный, и заявлено, что его хватает на 8 часов работы, но при желании с собой можно носить несколько батарей.

R8 Tablet отDurabook Americas получил сертификаты MIL-STD-810H, ANSI/UL C1D2 и MIL-STD-461G, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66. Планшет не боится вибрации, электромагнитного излучения и низких температур.