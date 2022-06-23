Смартфон Duoqin F22 Pro получил миниатюрный экран и кнопочную клавиатуру

Для любителей компактных смартфонов в Китае представили смартфон Duoqin F22 Pro с механической клавиатурой и операционной системой Android 12.

Новинку пока только анонсировали, и цену на нее не указали, также пока не сообщается, когда уникальный аппарат поступит в продажу.

Duoqin F22 Pro внешне похож на обычный кнопочный телефон, но в нем уже установлен 3,5-дюймовый экран и есть фронтальная камера, но она размещена в нижней правой кнопке.

Разработчики не стали забирать полезное пространство на самом экране, поэтому решили разместить фотомодуль в нижней части смартфона.

Экран в смартфоне сенсорный.

Других данных про смартфон пока не раскрыли.