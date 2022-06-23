Главная » Новости

Смартфон Duoqin F22 Pro получил миниатюрный экран и кнопочную клавиатуру

На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Для любителей компактных смартфонов в Китае представили смартфон Duoqin F22 Pro с механической клавиатурой и операционной системой Android 12.
Новинку пока только анонсировали, и цену на нее не указали, также пока не сообщается, когда уникальный аппарат поступит в продажу.

Duoqin F22 Pro внешне похож на обычный кнопочный телефон, но в нем уже установлен 3,5-дюймовый экран и есть фронтальная камера, но она размещена в нижней правой кнопке.

Разработчики не стали забирать полезное пространство на самом экране, поэтому решили разместить фотомодуль в нижней части смартфона.
Экран в смартфоне сенсорный.

Других данных про смартфон пока не раскрыли.

Смартфон Duoqin F22 Pro получил миниатюрный экран и кнопочную клавиатуру Смартфон Duoqin F22 Pro получил миниатюрный экран и кнопочную клавиатуру

Duoqin F22 Pro
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.