Duolingo идет на сокращение сотрудников: ИИ заменит подрядчиков

Компания Duolingo объявила о переходе к стратегии AI-first, что подразумевает постепенную замену подрядчиков и существенную перестройку рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Соучредитель и генеральный директор компании, Луис фон Ан, сообщил сотрудникам, что ИИ станет основой всех бизнес-процессов компании, а подрядчики будут выводиться из операционной деятельности.

В своем письме фон Ан отметил, что для обеспечения эффективности и масштабируемости, простые доработки существующих систем не дадут необходимого результата. Он подчеркнул, что компания будет активно использовать ИИ при найме сотрудников, аттестации персонала и ограничении увеличения численности штата.

При этом фон Ан заверил, что основная цель перехода — не замена людей на ИИ, а оптимизация рабочих процессов. Duolingo продолжит поддержку сотрудников, предлагая обучение, наставничество и инструменты для внедрения ИИ в работу. Новый подход позволит компании ускорить создание контента и предоставить обучающие материалы миллионам пользователей.

Переход к AI-first стал возможен благодаря внедрению ИИ в процессы создания образовательного контента, что ранее занимало бы десятилетия. Также разработка функции Video Call открывает новые перспективы в области дистанционного образования, повышая качество онлайн-обучения.