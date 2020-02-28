Dualshock 5 может получить поддержку беспроводной зарядки

Sony официально пока не раскрыла данные про свою новую консоль. Ранее представители только рассказывали некоторые особенности приставки, но они дают слабое представление о том, какая она в итоге будет.

Некоторые данные были раскрыты благодаря патентам и инсайдерам.

Они к примеру, недавно сообщили что PlayStation 5 сможет определять уровень стресса у игрока, предположительно это будет происходить через встроенные в Dualshock 5 датчики.

Теперь опубликован патент, в котором описывается беспроводная зарядка контролера. Это конечно не означает, что будет реализована такая система именно в комплектном Dualshock 5.

Возможно японский производитель выпустит отдельную версию контролера с дополнительными датчиками и беспроводной зарядкой.