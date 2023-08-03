DTF: Baldur’s Gate 3 работает на старой видеокарте GTX 1050 Ti

По данным, опубликованным порталом DTF, вышедшая 3 августа игра Baldur’s Gate 3 демонстрирует высокую производительность на ПК с разными характеристиками. Несколько зарубежных СМИ провели тесты и проверили игру на компьютерах с разными видеокартами.

В результате тестирования журналисты обнаружили, что при разрешении 1080p и ультра-настройках графики, видеокарта Radeon RX 7600 обеспечила среднюю частоту кадров в 113 fps, тогда как GeForce GTX 1050 Ti достигла 44 fps при низких настройках. При разрешении 4K и ультра-настройках графики, GeForce RTX 4070 Ti показала среднюю частоту кадров 88 fps, а GeForce RTX 3070 — 56 fps.

Важно отметить, что в ходе тестирования не возникло серьезных технических проблем с Baldur’s Gate 3. Игра работала стабильно без вылетов и с минимальными подтормаживаниями. Журналисты рекомендовали запускать игру с DirectX 11, так как данный API обеспечивает более высокую производительность, особенно на видеокартах Nvidia, по сравнению с Vulkan.

Кроме того, в издании PC Gamer было исследовано влияние технологий масштабирования DLSS и FSR на производительность игры на ПК с видеокартой GeForce RTX 3080 при разрешении 4K. Оказалось, что с помощью этих технологий можно увеличить среднюю частоту кадров в Baldur’s Gate 3 на 55-129% в зависимости от выбранного режима. При этом DLSS давал более четкое изображение, чем FSR. Поддержка FSR 2.0 ожидается в игре 6 сентября.

Таким образом, Baldur’s Gate 3 продемонстрировала хороший уровень оптимизации на ПК с различными характеристиками. Также стоит отметить, что игра может успешно запускаться с жесткого диска, если пользователь включит специальную опцию для загрузки текстур с HDD.