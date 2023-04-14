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Дрон DJI Inspire 3 с возможностью записи видео в в8К представлен официально

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

DJI Inspire 3 стал первым в мире дроном со встроенной камерой способной записывать видео в 8К.
Новый дрон получил камеру Zenmuse X9-8K Air с полнокадровым датчиком и возможностью установки различных объективов.

Новинка разработана для съемок фильмов, клипов и создания качественного контента, который относится к профессиональному, но все передовые функции сказались на цене DJI Inspire 3, его стоимость составляет 16 500 долларов.

Камера Zenmuse X9-8K Air позволят записывать видео в формате 8К со скоростью 75 к/с, при записи в 4К оператор может выбрать скорость записи до 120 к/с.

Камера может поддерживать 14 ступеней экспозиции, установку различных объектов с фокусным расстоянием 24, 35, 50 мм и широкоугольным 18 мм, позже появится еще и новый телеобъектив.

DJI Inspire 3 можно задать план полета, причем допускается очень сложное построение с перепадом высоты и фокусом на объекте или человеке.

Новый дрон весит 4 кг. Вв стандартной комплектации он может подняться на высоту 3,8 км, с улучшенными пропеллерами потолок вырастает до 7 км. Производитель для DJI Inspire 3 разработал большое количество аксессуаров, среди них зарядный хаб на 8 аккумуляторов, который способен все аккумуляторы зарядить за 3 часа.

DJI Inspire 3 станет доступен для покупки в июне.

DJI Inspire 3
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