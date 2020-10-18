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Дрон 5GAT прошел испытания двигателя

18.10.2020 12:43

Компания Sierra Technical Services завершила испытания двигателя своего демонстратора для воздушной мишени пятого поколения в США в преддверии первых летных испытаний.

Демонстрационный образец беспилотного летательного аппарата, который разрабатывается с марта 2017 года, предназначен для выявления угроз со стороны самолетов-невидимок и будет использоваться для оценки вооружений различных классов, обучения пилотов и наземных войск.

Воздушная мишень пятого поколения, размером с истребитель, имеет длину 12,2 м, размах крыла 7,3 м и максимальную полную массу 4350 кг. Он предназначен для запуска и посадки с использованием обычной взлетно-посадочной полосы. Дрон оборудован двумя форсажными реактивными двигателями и планером из 95% углеродного волокна.

Первый полет 5GAT должен был состояться к июню 2019 года, но был отложен на начало 2020 года, сообщает Sierra Technical Services.

Роджер Хейс, президент и главный исполнительный директор STS, сказал: «Это важное достижение с завершением этих эксплуатационных испытаний двигателей, ведущих к фазе летных испытаний, которые ожидаются в 1 квартале 2020 года».

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