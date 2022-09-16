Драйверы Windows 11 22H2 теперь доступны

Microsoft выпустит Windows 11 22H2 для всех пользователей в конце этого месяца. Это будет первое крупное обновление Windows 11 от Microsoft с момента его официального выпуска в октябре 2021 года. Это новое обновление Windows 11 предоставит пользователям новые функции, такие как новый диспетчер задач, возможность удалять обновления непосредственно из настроек и многое другое. . Чтобы обеспечить наилучшую производительность для пользователей и устранить возможные проблемы, производители чипов уже выпустили свои драйверы, оптимизированные для новой версии ОС Windows, до ее публичного выпуска. Драйверы для Windows 11 22H2 теперь доступны, и вы можете загрузить их и установить на свой компьютер в любое время.

Поставщики чипов Intel, AMD и NVIDIA официально выпустили драйверы, совместимые с версией Windows 11 22H2, для пользователей. Вы можете установить эти драйверы перед установкой обновления Windows 11 22H2, чтобы устранить возможные проблемы совместимости или производительности с их наборами микросхем и графическими процессорами.

Intel выпустила драйверы WiFi, совместимые с Windows 11 22H2. Драйверы пакетов WiFi версии 22.160.0 доступны для следующих серий беспроводных адаптеров Intel:

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6

Wi-Fi 9000

Wi-Fi 8000

Подробная информация о серии беспроводных адаптеров Intel доступна в примечаниях к выпуску, опубликованных Intel. Вы можете загрузить эти драйверы и PDF-файл с примечаниями к выпуску с официального веб-сайта Intel, intel.com . Кроме того, вы также можете загрузить Intel Driver and Support Assistant для автоматического обнаружения обновления.

Драйверы чипсета AMD для Windows 11 22H2

Драйвер набора микросхем AMD версии 4.08.09.2337 теперь доступен на официальном сайте. AMD не упомянула, что нового в драйвере чипсета версии 4.08.09.2337 в своем журнале изменений, за исключением поддержки Windows 11 22H2 и известных проблем.

Вы можете прочитать о поддержке чипсета, поддержке процессора и известных проблемах в журнале изменений, опубликованном AMD на официальном сайте. Чтобы загрузить драйвер набора микросхем AMD версии 4.08.09.2337, посетите сайт amd.com .

Драйвер AMD Adrenalin Edition 22.7.1

Драйвер AMD Adrenalin Edition 22.7.1 теперь доступен на официальном сайте AMD amd.com . В этом новом выпуске AMD улучшила оптимизацию OpenGL и добавила новую функцию под названием AMD Noise Suppression.

Известные проблемы и проблемы, исправленные в этом выпуске, упоминаются в примечаниях к выпуску, доступных на официальном сайте AMD.

Драйверы графического процессора NVIDIA для Windows 11 22H2

NVIDIA выпустила драйверы GPU, совместимые с Windows 11 22H2. Вы можете установить последнюю версию драйверов через официальное приложение GeForce.