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Доцент Кашкин: сильный перегрев смартфона означает его скорый выход из строя

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Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин перечислил пользователям признаки, указывающие на скорую поломку смартфона.

В общении с журналистами агентства «Прайм» Кашкин назвал одним из признаков сильный перегрев смартфона. Если такое происходит, то уже можно говорить о скором выходе из строя устройства.

Впрочем, уточняется, что речь идет о перегреве смартфона даже в состоянии покоя. Также на проблемы с гаджетом могут указывать частые зависания, внезапная перезагрузка, слишком быстрая зарядка смартфона, снижение чувствительности дисплея, и конечно же вздутие батареи.

Некоторые из этих проблем можно решить путем ремонта, но если это недорогой аппарат, то лучше всего присмотреть и купить новый.

С другой стороны, продлить срок службы смартфона изначально можно с помощью таких простых правил как удаление ненужных приложений, перезагрузка, чистка памяти, а также правильная зарядка.

Кроме этого, советуют еще и приобрести хороший и прочный чехол, способный защитить аппарат от падений.

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