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Доцент Кашкин призвал отключать смартфон от Сети из-за подозрительного потребления трафика

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Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал агентству «Прайм», в каком случае нужно отключать смартфон от Сети.

Если пользователь заметил большое потребление трафика на смартфоне, то лучше всего его отключить от сети, и постараться разобраться, какая из программ потребляет трафик и разряжает аккумулятор.

Большое количество трафика может потреблять вредоносная программа, и если есть подозрение, что на смартфоне есть «шпион», то самым правильным вариантом является отключить смартфон от Сети и запустить антивирусную программу.

 

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