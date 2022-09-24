Доцент Кашкин призвал отключать смартфон от Сети из-за подозрительного потребления трафика

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал агентству «Прайм», в каком случае нужно отключать смартфон от Сети.

Если пользователь заметил большое потребление трафика на смартфоне, то лучше всего его отключить от сети, и постараться разобраться, какая из программ потребляет трафик и разряжает аккумулятор.

Большое количество трафика может потреблять вредоносная программа, и если есть подозрение, что на смартфоне есть «шпион», то самым правильным вариантом является отключить смартфон от Сети и запустить антивирусную программу.