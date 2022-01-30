Доцент Кашкин призвал отключать мобильный интернет, чтобы продлить жизнь батареи смартфона

Специалист рассказал, каким образом можно избежать быстрого разряда батареи и продлить ее жизнь.

Как заявил Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм», самый простой способ – отказаться от мобильного интернета на ночь.

Как известно, мобильный интернет забирает немало энергии батареи, а когда пользователь смартфоном не пользуется, то и его подключение необязательно.

«Если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети wi-fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет», — говорит доцент.

Еще было добавлено, что за ночь можно израсходовать существенную часть пакета мобильного трафика.