Доцент Кашкин назвал полезным безопасный режим смартфонов на Android при наличии вируса

Android-смартфоны обладают большим количеством функций, о которых пользователи зачастую не знают.

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин сказал, как можно безопасно пользоваться смартфонов, если на нем есть вирусы.

В каждом современном Android-смартфоне есть «безопасный режим». При его активации в телефоне перестают работать все сторонние приложения, также в этом режиме можно почистить устройство от ненужных файлов, вирусов и программ.

Для активации «безопасного режима», нужно нажать на кнопку блокировки/выключения, и когда появится на экране иконка выключения зажать ее и выбрать перезагрузку в безопасном режиме.