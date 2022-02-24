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Доступный смартфон Redmi 10A появился в базе данных TENAA

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Самым доступным смартфоном компании Redmi в текущем году станет модель Redmi 10A. Она сейчас готовится к презентации, и уже известны ее некоторые технические характеристики.

Redmi 10A зарегистрировали в базе китайского регулятора TENAA, поэтому уже известны характеристики смартфона.

Также регистрация в TENAA указывает на скорую презентацию смартфона.

Redmi 10A получит 6,53-дюймовый дисплей в низком разрешение как для такого размера экрана.

Экран в аппарате будет IPS, а его разрешение HD+. Кадровая частота скорее всего стандартная – 60 кадров в секунду.

В основе устройства ляжет процессор MediaTek Helio G25, его дополнят от 2 до 8 ГБ оперативной памяти, а постоянную память в смартфоне будет уст наваливать от 32 до 256 ГБ в зависимости от модификации.

На задней панели разместят камеру на 13 Мп, фронтальный фотодатчик будет на 5 Мп.

Redmi Redmi 10A
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

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