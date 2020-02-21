Доступных смартфонов с Snapdragon 865 в текущем году может не быть

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.74 EUR/RUB: 68.77 BTC/USD: 9615.03

21 марта : пятница

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Доступных смартфонов с Snapdragon 865 в текущем году может не быть

21.02.2020 09:30

С процессором Snapdragon 865 представлено очень мало смартфонов, а в продаже вообще существует только юбилейная версия от Xiaomi.

В следующем месяце начнутся продажи Samsung Galaxy S20, в котором тоже установлен Snapdragon 865, но с этим чипом серию будут предлагать только на некоторых рынках.

В конце месяца будут еще представлены флагманские смартфоны с процессором Snapdragon 865.

Среди новинок будет и Realme X2 Pro 5G, который будет позиционироваться как самый доступный смартфон с новым чипом.

При этом он будет стоить около 700 долларов в самой дорогой конфигурации, тогда как базовая версия ориентировочно будет оцениваться в 500 долларов.

Но это все равно значительно дороже, чем прошлогодний флагман Realme X2 Pro, цена которого начиналась от 390 долларов.

Специалисты полагают, что в текущем году дешевых смартфонов с Snapdragon 865 ждать не стоит.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги