Доступных смартфонов с Snapdragon 865 в текущем году может не быть

С процессором Snapdragon 865 представлено очень мало смартфонов, а в продаже вообще существует только юбилейная версия от Xiaomi.

В следующем месяце начнутся продажи Samsung Galaxy S20, в котором тоже установлен Snapdragon 865, но с этим чипом серию будут предлагать только на некоторых рынках.

В конце месяца будут еще представлены флагманские смартфоны с процессором Snapdragon 865.

Среди новинок будет и Realme X2 Pro 5G, который будет позиционироваться как самый доступный смартфон с новым чипом.

При этом он будет стоить около 700 долларов в самой дорогой конфигурации, тогда как базовая версия ориентировочно будет оцениваться в 500 долларов.

Но это все равно значительно дороже, чем прошлогодний флагман Realme X2 Pro, цена которого начиналась от 390 долларов.

Специалисты полагают, что в текущем году дешевых смартфонов с Snapdragon 865 ждать не стоит.