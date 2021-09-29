Доступна вторая бета-версия iOS и iPadOS 15.1 от Apple

Вчера Apple разослала разработчикам вторую бета-версию грядущих бета-версий iOS 15.1 и iPadOS 15.1 для целей тестирования, через неделю после размещения первых бета-версий и чуть более чем через неделю после выпуска iOS 15 и iPadOS 15 для широкой публики.

iOS и iPadOS 15.1 можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху после установки соответствующего профиля на iPhone или iPad .

SharePlay возвращается в iOS 15.1, и Apple снова тестирует функцию, которая была удалена перед запуском iOS 15 . SharePlay предназначен для того, чтобы пользователи могли звонить своим друзьям и родственникам и взаимодействовать друг с другом, просматривая фильмы, смотря телевизор или слушая музыку вместе.

Apple добавила такие функции, как общие списки воспроизведения и синхронизация телешоу, чтобы все видели одно и то же одновременно. SharePlay также имеет встроенную функцию совместного использования экрана, и Apple все еще работает над ошибками.

В сочетании с бета- версией HomePod 15.1 (которая доступна только по приглашению) iOS 15.1 добавляет Lossless Audio и Dolby Atmos с поддержкой Spatial Audio в «HomePod» и HomePod mini , в результате чего динамики Apple соответствуют iPhone, iPad и Mac.

Пользователи iPhone‌, у которых есть поставщик медицинских услуг или государственный архив, использующий карты здоровья SMART, могут импортировать записи о вакцинации против COVID-19 в приложение Health, а затем добавить карту вакцины в приложение Wallet. Это дополнительная функция, использующая глобальную спецификацию, но поставщикам медицинских услуг необходимо ее реализовать.

Прямо сейчас смарт-карты здоровья доступны или будут доступны для жителей Калифорнии, Луизианы, Нью-Йорка, Вирджинии, Гавайев и некоторых округов Мэриленда, а также для тех, кто прошел вакцинацию в Walmart, Sam’s Club и CVS Health. Поставщики медицинских услуг, такие как поставщики электронных медицинских карт, такие как Epic и Cerner, также поддерживают Smart Health Cards.