Доступ к Госуслугам и соцсети «ВКонтакте» стал бесплатным в России

Это стало возможным с услугой «Доступный интернет», которую предложили операторы сотовой связи в России.

Благодаря такой опции доступ в сайтам Госуслуг и социальной сети «ВКонтакте» будет даже при нулевом балансе на счету. Данные ресурсы значатся в списке социально значимых на сайте Минцифры. Чтобы воспользоваться новой опцией предлагают зайти в приложение оператора связи и выбрать ее, после чего предлагают выбрать сайт из списка и активироваться через Госуслуги. Опцию придется продлевать каждые 24 часа.

В списке операторов, предоставляющих опцию значатся: МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, а также «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МГТС и Акадо.