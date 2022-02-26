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Доступ к Госуслугам и соцсети «ВКонтакте» стал бесплатным в России

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Это стало возможным с услугой «Доступный интернет», которую предложили операторы сотовой связи в России.
Благодаря такой опции доступ в сайтам Госуслуг и социальной сети «ВКонтакте» будет даже при нулевом балансе на счету. Данные ресурсы значатся в списке социально значимых на сайте Минцифры. Чтобы воспользоваться новой опцией предлагают зайти в приложение оператора связи и выбрать ее, после чего предлагают выбрать сайт из списка и активироваться через Госуслуги. Опцию придется продлевать каждые 24 часа.

В списке операторов, предоставляющих опцию значатся: МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, а также «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МГТС и Акадо.

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