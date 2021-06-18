Дорожная карта чипов Apple серии A идет в ногу со временем

Похоже, что план Apple по созданию микросхем серии A находится в правильном направлении, поскольку компания работает над все более мелкими процессами создания микросхем. Последние новости TSMC предполагают, что все идет по графику для пересмотренного 5-нм процесса в этом году, 4-нм процесса (ish) в 2022 году и 3-нм процесса в 2023 году.

Digitimes сообщает, что TSMC ожидает быть готовой к массовому производству 3-нм чипов ко второй половине 2022 года. TSMC быстро продвигает свои производственные процессы, и ожидается, что в третьем квартале 2021 года он переместит свой узел N4, а именно 4-нанометровый узел, на рисковое производство, с узлом N3 — 3-нм, чтобы начать массовое производство в чистом виде номер один в мире. литейный цех во второй половине 2022 года.

Ожидается, что в iPhone этого года Apple будет придерживаться 5-нм техпроцесса в качестве чипа A14 в iPhone 12, но в более эффективной форме.

TSMC ссылается на 5 нм + как N5P и описывает его как версию с улучшенными характеристиками, которая сочетает в себе большую мощность с улучшенной энергоэффективностью для увеличения срока службы батареи (или, что может быть более вероятно в случае Apple, позволяет использовать батареи меньшей емкости).

Ожидается, что в следующем году Apple будет использовать усадочную версию чипа A15, которая обеспечивает косвенный способ повышения производительности.

Источник — Astera.