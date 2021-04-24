Специалисты Hi-Tech Mail.ru продолжают вести мониторинг цен на самые востребованные модели смартфонов в России.

Так, недавно эксперты выяснили, что дорогой смартфон IPhone 12 Pro рекордно подешевел в России и продается по цене 81 тыс. рублей.

В частности, говорится, что в каталоге портала есть предложение, в котором iPhone 12 Pro со 128 ГБ памяти можно приобрести за 81 240 рублей, тогда как на старте продаж его стоимость составляла 100 тыс. рублей.

Более того, ранее наблюдался дефицит устройств, что также влияло на удержание цены.

Еще специалисты заметили, что подешевел и iPhone 12 mini, который теперь можно купить за 57 120 рублей против 70 000 рублей на старте продаж.