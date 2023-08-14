«Ъ»: доработка отечественной ОС «Аврора» обойдется в 300 млрд рублей

В начале августа Роскомнадзор провел совещание с российскими производителями смартфонов и разработчиками операционных систем (ОС) для обсуждения доработки и адаптации ОС «Аврора» к мобильным устройствам. Этот проект доработки и адаптации оценен в 300 миллиардов рублей и предполагает выпуск ОС «Аврора» в потребительский сегмент к 2027 году. Также было предложено создание профильной ассоциации для разработчиков мобильных ОС.

На совещании приняли участие представители компаний Yadro, «Аквариус», «Лаборатория Касперского» и другие. В ходе встречи были обсуждены вопросы независимости российских сетей от иностранного влияния. Разработчики также выразили мнение, что развитие российских мобильных ОС требует серьезных государственных вложений для повышения их конкурентоспособности и широкого использования на потребительском рынке.

Один из представителей, гендиректор НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий, поддержал предложение о дополнительных инвестициях в развитие ОС «Аврора» и создании профильной ассоциации. Он также подчеркнул важность стимулирования разработчиков приложений для отечественных мобильных ОС.

Представитель Роскомнадзора сообщил, что ведомство изучает вопросы снижения зависимости российских сетей связи от иностранных мобильных платформ, проводя консультации с российскими производителями и разработчиками. Однако вопросы финансирования не были подробно рассмотрены на данном совещании.