Главная » Новости

«Ъ»: доработка отечественной ОС «Аврора» обойдется в 300 млрд рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

В начале августа Роскомнадзор провел совещание с российскими производителями смартфонов и разработчиками операционных систем (ОС) для обсуждения доработки и адаптации ОС «Аврора» к мобильным устройствам. Этот проект доработки и адаптации оценен в 300 миллиардов рублей и предполагает выпуск ОС «Аврора» в потребительский сегмент к 2027 году. Также было предложено создание профильной ассоциации для разработчиков мобильных ОС.

«Ъ»: доработка отечественной ОС «Аврора» обойдется в 300 млрд рублей

На совещании приняли участие представители компаний Yadro, «Аквариус», «Лаборатория Касперского» и другие. В ходе встречи были обсуждены вопросы независимости российских сетей от иностранного влияния. Разработчики также выразили мнение, что развитие российских мобильных ОС требует серьезных государственных вложений для повышения их конкурентоспособности и широкого использования на потребительском рынке.

Один из представителей, гендиректор НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий, поддержал предложение о дополнительных инвестициях в развитие ОС «Аврора» и создании профильной ассоциации. Он также подчеркнул важность стимулирования разработчиков приложений для отечественных мобильных ОС.

Представитель Роскомнадзора сообщил, что ведомство изучает вопросы снижения зависимости российских сетей связи от иностранных мобильных платформ, проводя консультации с российскими производителями и разработчиками. Однако вопросы финансирования не были подробно рассмотрены на данном совещании.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.