Дополнительные тесты показывают улучшение производительности A15 Bionic в iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Ранее сегодня мы сообщали о результатах Geekbench Metal для iPhone 13 Pro, показывающих улучшение графической производительности примерно на 55% по сравнению с iPhone 12 Pro.

С тех пор появились дополнительные результаты Geekbench по производительности ЦП и ГП в линейке iPhone 13, чтобы дать более полное представление об улучшениях.

Что касается графики, результат Metal для iPhone 13 (обозначенного iPhone14,5) показывает, что A15 Bionic на этом устройстве набрал 10608 баллов, что примерно на 15% выше, чем результат A14 Bionic в iPhone 12.

Оценка Metal для iPhone 13 значительно ниже, чем соответствующая оценка 14216 для iPhone 13 Pro из-за того, что модели Pro (и новый iPad mini с A15 ) оснащены 5-ядерным графическим процессором, в то время как обычные модели iPhone 13 включают 4-ядерный графический процессор.

Что касается производительности ЦП, мы видим одинаковые результаты для обычных и профессиональных устройств в линейке iPhone 13‌, потому что все они имеют одинаковую настройку 6-ядерного ЦП. Обзор оценок ближайших сегодня показывает одноядерное множество около 1725 и многоядерных результатов в целом около 4600.

Эти оценки представляют собой примерно 10%-ное увеличение одноядерной производительности и 18%-ное увеличение многоядерной производительности по сравнению с A14 Bionic в линейке iPhone 12.

Пока в базе данных Geekbench зарегистрировано лишь несколько результатов, эти оценки по-прежнему являются приблизительными, но средние оценки со временем будут укрепляться по мере поступления новых.