Дополнение «Узник Лимбо» для Atomic Heart выйдет 6 февраля

Разработчики из Mundfish впервые представили геймплей второго дополнения для игры Atomic Heart.

Расширение получило название «Узник Лимбо» и его релиз запланирован на 6 февраля 2024 года.

В ролике демонстрируются динамичные сражения с огромными толпами врагов, элементы платформинга, а также мини-игра, в которой игроки должны преодолеть препятствия в роли гуся. Показаны также живописные локации, которые создают уникальную атмосферу игры.

Второе дополнение предлагает геймерам продолжение истории после долгожданной концовки, а также новый и нетипичный игровой процесс с новыми механиками. Игрокам предстоит сразиться с врагами, используя уникальное оружие.

Кроме того, фанаты смогут получить семь различных обликов оружия, которые можно будет использовать в основной кампании игры.

«Узник Лимбо» обещает быть захватывающим дополнением, которое погрузит игроков в удивительный и опасный мир Atomic Heart.