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Дополнение «Узник Лимбо» для Atomic Heart выйдет 6 февраля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Разработчики из Mundfish впервые представили геймплей второго дополнения для игры Atomic Heart.

Расширение получило название «Узник Лимбо» и его релиз запланирован на 6 февраля 2024 года.
В ролике демонстрируются динамичные сражения с огромными толпами врагов, элементы платформинга, а также мини-игра, в которой игроки должны преодолеть препятствия в роли гуся. Показаны также живописные локации, которые создают уникальную атмосферу игры.

Второе дополнение предлагает геймерам продолжение истории после долгожданной концовки, а также новый и нетипичный игровой процесс с новыми механиками. Игрокам предстоит сразиться с врагами, используя уникальное оружие.

Кроме того, фанаты смогут получить семь различных обликов оружия, которые можно будет использовать в основной кампании игры.
«Узник Лимбо» обещает быть захватывающим дополнением, которое погрузит игроков в удивительный и опасный мир Atomic Heart.

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