Doogee V10 5G поступит в продажу 23 августа со скидкой 60%

Doogee готова к выпуску нового защищенного смартфона 5G — Doogee V10 к концу этого месяца. Китайский производитель смартфонов представит устройство со скидкой до 60% от первоначальной цены в 521 доллар.

Начиная с 23 августа, первые 50 покупателей получат его по цене 199,78 доллара, для следующих 50 покупателей он будет продаваться по цене 219,78 доллара, а для остальных 50 покупателей — 239 долларов. Кроме того, цена вырастет до 255,78 доллара для 500 покупателей, прежде чем продавать его по первоначальной цене в 521 доллар.

Несмотря на то, что Doogee V10 5G является надежным смартфоном , он будет иметь высококлассные функции, которые сделают его универсальным устройством. Смартфон 5G имеет класс защиты IP68, IP69K и сертификат MIL-STD-810G, что подтверждает его устойчивость к пыли, воде и падению. Кроме того, в смартфоне установлена ​​SoC MediaTek Dimensity 700, построенная по 7-нм техпроцессу и работающая на частоте 2,2 ГГц. ОЗУ LPDDR4x объемом 8 ГБ присутствует вместе с быстрым хранилищем UFS 2.2 для расширения возможностей многозадачности.

Смартфон оснащен 6,39-дюймовым дисплеем HD +, защищенным дисплеем Corning Gorilla Glass. Помимо возможности подключения 5G, наличие модуля 48-мегапиксельной тройной задней камеры делает этот смартфон достойным для энтузиастов фотографии. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

Doogee V10 5G предлагает специальную игровую антенну Wi-Fi и технологию жидкостного охлаждения 3D с медными трубками. Он работает на ванильной ОС Android 11, лишенной вредоносного ПО и других ненужных файлов. Среди других особенностей — наличие NFC, быстрое зарядное устройство на 22 Вт, 4 локации спутников и обратная зарядка OTG.

Источник — Astera.