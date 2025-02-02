Doogee представила защищённый смартфон с круглым экраном на задней панели

Китайская компания Doogee анонсировала новый смартфон S119, который выделяется своей прочностью и наличием второго экрана. Устройство оснащено 20-мегапиксельной камерой с ночным видением, но работает на процессоре MediaTek, не поддерживающем 5G.

S119 имеет размеры 7,0 x 3,3 x 0,62 дюйма и весит 368 граммов, что делает его довольно громоздким. Он соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что обеспечивает защиту от воды, пыли и падений. Основной причиной такого веса является ёмкий аккумулятор на 10 200 мАч.

Смартфон работает на процессоре MediaTek MT8788 с четырьмя ядрами Cortex-A73 и четырьмя ядрами Cortex-A53. У устройства есть три слота для карт: два для SIM-карт и один для microSD. Внутренняя память составляет 512 ГБ, а оперативная — 8 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 100 мегапикселей, дополнена 20-мегапиксельной камерой ночного видения и 5-мегапиксельной широкоугольной камерой с углом обзора 120°. Селфи-камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Основной дисплей с разрешением Full-HD диагональю 6,72 дюйма дополняет круглый второй экран на задней панели для отображения уведомлений.

Цена S119 составляет 339 долларов, с дополнительной скидкой при использовании купона «NY15». Доставка начнётся через два рабочих дня, а в страны ЕС — не раньше 20 февраля. В данный момент смартфон ещё не доступен на Amazon.